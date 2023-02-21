Petr Kodes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petr Kodes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Petr Kodes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Petr Kodes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Petr Kodes 31 Ocak 1996 tarihinde Krupka şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Petr Kodeš şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Petr Kodes Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TOP SPORT MANAGEMENT yapmaktadır. Petr Kodes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Hradec Kralove futbol takımında oynamaktadır. FC Hradec Kralove takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Petr Kodes'nin FC Hradec Kralove ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Petr Kodes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Petr Kodes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Petr Kodes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Petr Kodes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Teplice

17 Temmuz 2017 yılında Viktoria Zizkov

31 Aralık 2017 yılında Teplice

22 Ağustos 2018 yılında Varnsdorf

30 Haziran 2019 yılında Teplice

5 Ekim 2020 yılında Hradec Kralove

30 Haziran 2021 yılında Teplice

1 Temmuz 2021 yılında Hradec Kralove

Petr Kodes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Petr Kodes şuan FC Hradec Kralove takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Petr Kodes Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Soběchleby (2002 - 2007)FK Teplice (2007 - 2015)

Çek Cumhuriyeti U20 takımında 20 numaralı formasıyla 1 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U18 takımında 12 numaralı formasıyla 11 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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