Petr Kudakovskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petr Kudakovskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Petr Kudakovskiy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Petr Kudakovskiy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Petr Kudakovskiy 25 Ocak 2001 tarihinde Vladivostok şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Кудаковский Пётр Сергеевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Petr Kudakovskiy Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dvitex Sports Consulting yapmaktadır. Petr Kudakovskiy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sporting de Gijón B futbol takımında oynamaktadır. Sporting de Gijón B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Petr Kudakovskiy'nin Sporting de Gijón B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Petr Kudakovskiy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Petr Kudakovskiy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Petr Kudakovskiy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Petr Kudakovskiy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Levante Juv. A

1 Temmuz 2020 yılında Atl. Levante

14 Ocak 2021 yılında Mérida AD

30 Haziran 2021 yılında Atl. Levante

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

6 Ocak 2022 yılında CD Izarra

1 Temmuz 2022 yılında Sporting B

Petr Kudakovskiy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Petr Kudakovskiy şuan Sporting de Gijón B takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Petr Kudakovskiy Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Luch-Energia Vladivostok

Rusya U17 takımında 1 numaralı formasıyla 18 Ağustos 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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