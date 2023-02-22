Petr Kurka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petr Kurka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Petr Kurka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Petr Kurka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Petr Kurka 4 Temmuz 2002 tarihinde Vysoké Mýto şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Petr Kurka Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini V&M agency yapmaktadır. Petr Kurka, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Varnsdorf futbol takımında oynamaktadır. FK Varnsdorf takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Petr Kurka'nin FK Varnsdorf ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Petr Kurka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Petr Kurka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Petr Kurka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Petr Kurka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Pardubice U19

1 Temmuz 2021 yılında Pardubice

11 Ocak 2022 yılında Usti nad Labem

30 Haziran 2022 yılında Pardubice

3 Ocak 2023 yılında Varnsdorf

30 Haziran 2023 yılında Pardubice

Petr Kurka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Petr Kurka şuan FK Varnsdorf takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Petr Kurka Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SK Vysoké Mýto (2008 - 2015)FK Pardubice (2015 - 2021)

Çek Cumhuriyeti U17 takımında 4 numaralı formasıyla 3 Ağustos 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.