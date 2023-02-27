Petr Mares kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petr Mares Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Petr Mares kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Petr Mares ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Petr Mares kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petr Mares Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Petr Mares kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petr Mares Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Petr Mares adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Petr Mares Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Petr Mares 17 Ocak 1991 tarihinde Planá u Mariánských Lázní şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Petr Mareš şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Petr Mares Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPOCS Global Sports yapmaktadır. Petr Mares, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RFS futbol takımında oynamaktadır. RFS takımına 6 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Petr Mares'nin RFS ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Petr Mares Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Petr Mares isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

Petr Mares Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Petr Mares futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Slavia Prag

29 Temmuz 2010 yılında FC Hlucin

31 Aralık 2010 yılında Slavia Prag

28 Temmuz 2011 yılında Graffin Vlasim

31 Aralık 2011 yılında Slavia Prag

26 Temmuz 2012 yılında Viktoria Zizkov

22 Temmuz 2014 yılında Hradec Kralove

4 Eylül 2016 yılında Mlada Boleslav

17 Temmuz 2019 yılında Teplice

31 Temmuz 2020 yılında Mlada Boleslav

6 Ocak 2021 yılında RFS

Petr Mares kimdir

Petr Mares Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Petr Mares şuan RFS takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

TJ Chodský Újezd (1997 - 2002)
FK Tachov (2002 - 2005)
SK Slavia Praha (2005 - 2009)

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Petr Mares nereli

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