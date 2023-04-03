Petr Mikulec kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petr Mikulec Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Petr Mikulec kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Petr Mikulec ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Petr Mikulec kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petr Mikulec Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Petr Mikulec adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Petr Mikulec Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Petr Mikulec 5 Nisan 1999 tarihinde Vrchlabí şehrinde doğmuştur. 1,97 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Petr Mikulec Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TOP SPORT MANAGEMENT yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Mlada Boleslav futbol takımında oynamaktadır. FK Mlada Boleslav takımına 10 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Petr Mikulec'nin FK Mlada Boleslav ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Petr Mikulecboyu ve yaşı kaç

Petr Mikulec Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Petr Mikulec isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Petr Mikulec Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Petr Mikulec futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Ml. Boleslav B

10 Ağustos 2020 yılında Mlada Boleslav

21 Temmuz 2021 yılında Chrudim

30 Ocak 2022 yılında Mlada Boleslav

Petr Mikulec kimdir

Petr Mikulec Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Petr Mikulec şuan FK Mlada Boleslav takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

TJ Sokol Kunčice nad Labem (2005 - 2009)
FC Vrchlabí (2009 - 2010)
SK Trutnov-Horní Staré Město (2010)
FKM Úpa (2010 - 2011)
FC Hradec Králové (2011 - 2012)
FC Vrchlabí (2012 - 2014)
FK Mladá Boleslav (2014 - 2017)

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Petr Mikulec nereli

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