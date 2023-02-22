Petr Plachy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petr Plachy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Petr Plachy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Petr Plachy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Petr Plachy 28 Ocak 1998 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Petr Plachý şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Petr Plachy Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Petr Plachy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC SILON Taborsko futbol takımında oynamaktadır. FC SILON Taborsko takımına 14 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Petr Plachy'nin FC SILON Taborsko ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Petr Plachy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Petr Plachy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Petr Plachy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Petr Plachy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Sparta Praha B

21 Temmuz 2017 yılında Vlasim

30 Haziran 2019 yılında Sparta Praha B

19 Temmuz 2019 yılında Vlasim

14 Ağustos 2020 yılında FC MAS Taborsko

Petr Plachy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Petr Plachy şuan FC SILON Taborsko takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Petr Plachy Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Dukla Praha (2004 - 2007)AC Sparta Praha (2007 - 2016)

Çek Cumhuriyeti U17 takımında 5 numaralı formasıyla 27 Ağustos 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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