Petr Pudhorocky kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petr Pudhorocky Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Petr Pudhorocky adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Petr Pudhorocky Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Petr Pudhorocky 13 Haziran 2001 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Petr Pudhorocký şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Petr Pudhorocky Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Int. Sport Management s.r.o. yapmaktadır. Petr Pudhorocky, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Hradec Kralove futbol takımında oynamaktadır. FC Hradec Kralove takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Petr Pudhorocky'nin FC Hradec Kralove ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Petr Pudhorocky Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Petr Pudhorocky isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Petr Pudhorocky Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Petr Pudhorocky futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Sparta Prag U19

1 Temmuz 2020 yılında Sparta Praha B

26 Ocak 2023 yılında Hradec Kralove

Petr Pudhorocky Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Petr Pudhorocky şuan FC Hradec Kralove takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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