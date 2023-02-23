Petr Schwarz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petr Schwarz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Petr Schwarz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Petr Schwarz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Petr Schwarz 12 Kasım 1991 tarihinde Náchod şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Petr Schwarz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Petr Schwarz Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Petr Schwarz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Slask Wroclaw futbol takımında oynamaktadır. Slask Wroclaw takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Petr Schwarz'nin Slask Wroclaw ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Petr Schwarz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Petr Schwarz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Petr Schwarz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Petr Schwarz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Hr. Kralove U19

1 Temmuz 2010 yılında Hr. Kralove B

1 Temmuz 2014 yılında Hradec Kralove

1 Temmuz 2018 yılında Rakow

1 Temmuz 2021 yılında Slask Wroclaw

Petr Schwarz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Petr Schwarz şuan Slask Wroclaw takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Petr Schwarz Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Jiskra Machov (1999 - 2001)Spartak Police nad Metují (2001 - 2002)FK Náchod-Deštné (2002 - 2007)FC Hradec Králové (2007 - 2010)

Çek Cumhuriyeti takımında 14 numaralı formasıyla 16 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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