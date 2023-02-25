Petr Zgurskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petr Zgurskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Petr Zgurskiy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Petr Zgurskiy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Petr Zgurskiy 12 Temmuz 2001 tarihinde Dobrush şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Згурский Пётр Александрович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Petr Zgurskiy Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Yauheni Haiduk yapmaktadır. Petr Zgurskiy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bumprom Gomel futbol takımında oynamaktadır. Bumprom Gomel takımına 7 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Petr Zgurskiy'nin Bumprom Gomel ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Petr Zgurskiy Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/_zgurskiy

Petr Zgurskiy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Petr Zgurskiy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Petr Zgurskiy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Petr Zgurskiy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Gomel II

8 Ağustos 2019 yılında Sputnik

31 Aralık 2019 yılında Gomel II

1 Ocak 2020 yılında Gomel

19 Mart 2020 yılında Krumkachi

31 Aralık 2020 yılında Gomel

9 Temmuz 2021 yılında Krumkachi

31 Aralık 2021 yılında Gomel

7 Ağustos 2022 yılında Bumprom

Petr Zgurskiy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Petr Zgurskiy şuan Bumprom Gomel takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Petr Zgurskiy Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Belarus U19 takımında 16 numaralı formasıyla 25 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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