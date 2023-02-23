Petre Goge kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petre Goge Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Petre Goge adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Petre Goge Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Petre Goge 29 Eylül 1991 tarihinde Poiana Mare şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Petre Lucian Goge şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Petre Goge Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TG World yapmaktadır. Petre Goge, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Metaloglobus Bucharest futbol takımında oynamaktadır. FC Metaloglobus Bucharest takımına 5 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Petre Goge'nin FC Metaloglobus Bucharest ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Petre Goge Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Petre Goge isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Petre Goge Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Petre Goge futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Ramnicu Valcea

1 Eylül 2010 yılında Unirea Urziceni

1 Şubat 2011 yılında ALRO Slatina

1 Ağustos 2011 yılında FCM Targu Mures

1 Şubat 2012 yılında Kulüpsüz

17 Ağustos 2012 yılında ACS Poli

23 Nisan 2013 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2013 yılında FC U Craiova

1 Ağustos 2014 yılında Juventus Buk.

1 Temmuz 2015 yılında CSMS Iași

1 Ağustos 2016 yılında FC Brasov

3 Temmuz 2017 yılında Luceafarul

6 Eylül 2017 yılında FC Rapid 1923

1 Temmuz 2022 yılında Concordia

5 Eylül 2022 yılında Metaloglobus

Petre Goge Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Petre Goge şuan FC Metaloglobus Bucharest takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.