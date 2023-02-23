Petre İvanovici kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petre İvanovici Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Petre İvanovici adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Petre İvanovici Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Petre İvanovici 2 Mart 1990 tarihinde Timişoara şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Petre Daniel Ivanovici şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Petre İvanovici Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Petre İvanovici, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Minaur Baia Mare futbol takımında oynamaktadır. Minaur Baia Mare takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Petre İvanovici'nin Minaur Baia Mare ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Petre İvanovici Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Petre İvanovici isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Petre İvanovici Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Petre İvanovici futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2010 yılında Vác

1 Ağustos 2011 yılında Farul Constanta

1 Temmuz 2014 yılında FC Botosani

1 Temmuz 2016 yılında FC Voluntari

3 Temmuz 2018 yılında Concordia

26 Eylül 2020 yılında SSU Poli

1 Temmuz 2021 yılında Csikszereda

3 Ocak 2023 yılında Minaur

Petre İvanovici Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Petre İvanovici şuan Minaur Baia Mare takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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