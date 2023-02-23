Petre Simon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petre Simon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Petre Simon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Petre Simon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Petre Simon 27 Ocak 2001 tarihinde Arad şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Petre Șimon şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Petre Simon Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSC Dumbravita futbol takımında oynamaktadır. CSC Dumbravita takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Petre Simon'nin CSC Dumbravita ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Petre Simon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Petre Simon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Petre Simon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Petre Simon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında UTA Arad II

1 Eylül 2020 yılında Soimii Lipova

31 Aralık 2020 yılında UTA Arad II

1 Ocak 2021 yılında Pecica

30 Haziran 2021 yılında UTA Arad II

16 Temmuz 2021 yılında Corvinul

30 Haziran 2022 yılında UTA Arad II

1 Temmuz 2022 yılında Dumbravita

Petre Simon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Petre Simon şuan CSC Dumbravita takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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