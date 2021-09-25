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Petrifikasyon ne demek, TDK'ya göre Petrifikasyon kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Petrifikasyon kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Petrifikasyon ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Petrifikasyon nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Petrifikasyon kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Petrifikasyon ne demek, TDK'ya göre Petrifikasyon kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Petrifikasyon ne demek? Petrifikasyon TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi petrifikasyon kelimesi. Peki petrifikasyon ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre petrifikasyon nedir, petrifikasyon kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Petrifikasyon kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Petrifikasyon kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

ne demek

PETRİFİKASYON NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Petrifikasyon kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Petrifikasyon kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre petrifikasyon kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Taşlaşma, taş olma

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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