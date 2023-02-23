Petrisor Petrescu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petrisor Petrescu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Petrisor Petrescu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Petrisor Petrescu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Petrisor Petrescu 29 Haziran 1993 tarihinde Sibiu şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Petrișor Ionuț Petrescu şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Petrisor Petrescu Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FSB – Spielerberatung GmbH yapmaktadır. Petrisor Petrescu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Hermannstadt futbol takımında oynamaktadır. FC Hermannstadt takımına 11 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Petrisor Petrescu'nin FC Hermannstadt ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Petrisor Petrescu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Petrisor Petrescu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Petrisor Petrescu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Petrisor Petrescu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2013 yılında FC Cisnadie

1 Ocak 2017 yılında FC Hermannstadt

22 Eylül 2020 yılında Ac. Clinceni

11 Ocak 2021 yılında FC Hermannstadt

Petrisor Petrescu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Petrisor Petrescu şuan FC Hermannstadt takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

CF Sibiu, Vointa Sibiu

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.