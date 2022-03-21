Petro-Kimya Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Petro-Kimya Teknisyeni görev tanımı nedir, Petro-Kimya Teknisyeni ne iş yapar, Petro-Kimya Teknisyeni olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Petro-Kimya Teknisyeni mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Petro-Kimya Teknisyeni Tanımı;

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Petro-Kimya Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 Petro-Kimya Teknisyeni Maaşları

Petro-Kimya Teknisyeni maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Petro-Kimya Teknisyeni maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Petro-Kimya Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3134.13

Meslek Adı :

Petro-Kimya Teknisyeni

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Petrol Ve Doğal Gaz Rafine Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İş sağlığı ve iş güvenliği kuralları çerçevesinde, iş organizasyonu ve fiziksel kontrol yapabilen, reçete uygulayabilen, reaktör kullanarak petrol ürünlerinden hidrokarbonlar elde edebilen, proses kontrol enstrümantallerini kullanabilen,numune alabilen, analiz sonuçlarına göre üretime yön verebilen, petrol ve ürünlerinin akışını sağlayabilen, işletme atıklarını depolayabilme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Petro-Kimya Teknisyeni, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:,

a) Günlük iş planı ve iş organizasyonu yapmak,

b) Çözelti hazırlamak,

c) Fiziksel kontrolleri yapmak,

d) Reçete uygulamak,

e) Reaktör kullanmak,

f) Proses kontrol enstrümantallerini kullanmak ve değerlendirmek,

g) Numune almak,

h) Korozyon kontrolü ve takibini yapmak,

i) Analiz sonuçlarına göre üretime yön vermek,

j) Katı, sıvı ve gazların taşınmasını sağlamak,

k) Ürün hareketlerini sağlamak,

l) İşletme atıklarını depolamak,

m) Mesleki eğitim faaliyetlerine katılmak,

n) Kullandığı araç ve gereçlerin temizliğini yapmak,

o) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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