Petro Stasyuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petro Stasyuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Petro Stasyuk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Petro Stasyuk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Petro Stasyuk 24 Şubat 1995 tarihinde Petrodolynske, Odesa Oblast şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Стасюк Петро Миколайович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Petro Stasyuk Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Petro Stasyuk, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sabail futbol takımında oynamaktadır. FK Sabail takımına 17 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Petro Stasyuk'nin FK Sabail ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Petro Stasyuk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Petro Stasyuk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Petro Stasyuk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Petro Stasyuk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Skala Morshyn

6 Temmuz 2017 yılında Balkany Zorya

22 Şubat 2018 yılında Zhemchuzhyna O.

3 Ağustos 2018 yılında FK Minaj

17 Ağustos 2020 yılında FK Mariupol

17 Ağustos 2022 yılında FK Sabail

Petro Stasyuk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Petro Stasyuk şuan FK Sabail takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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