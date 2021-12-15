Petrografi ne demek, TDK'ya göre Petrografi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Petrografi ne demek? Petrografi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi petrografi kelimesi. Peki petrografi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre petrografi nedir, petrografi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

PETROGRAFİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Petrografi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Petrografi kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre petrografi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Taş bilimi

