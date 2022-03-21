Petrokimya Kontrol Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Petrokimya Kontrol Elemanı görev tanımı nedir, Petrokimya Kontrol Elemanı ne iş yapar, Petrokimya Kontrol Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Petrokimya Kontrol Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Petrokimya Kontrol Elemanı Tanımı;

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Petrokimya Kontrol Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Petrokimya Kontrol Elemanı Maaşları

Petrokimya Kontrol Elemanı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Petrokimya Kontrol Elemanı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Petrokimya Kontrol Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3134.14

Meslek Adı :

Petrokimya Kontrol Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kimyasal Ve Fotoğrafik Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Petrol Ve Doğal Gaz Rafine Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Laboratuar temel işlemlerini yapma, fırında yanma, dram, kolon ve eşanjörlerde kazanda kontrol yapma, akış ve pompa kontrolü yapma, ısı transferini yapma, kompresörlerin çalışmasını ve çeviricileri kontrol etme, sıcaklık, basınç ve akış ölçümü yapma, tanklarda seviye ölçümü yapma, yüzeydeki petrol ürünlerini ve bakım sonrası atıkları temizleme, ham madde ve ürünleri taşınmave depolanma, proseste havayı bileşenlerine ayırma, kirli suyu arıtma, proses suyunu üretime hazırlama, proses suyunu üretimde kullanma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Petrokimya Kontrol Elemanı, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kütle, hacim ölçümü yapmak,

b) Fiziksel, kimyasal değişimleri incelemek,

c) Çözelti hazırlamak,

d) Katıları, sıvıları, gazları incelemek,

e) Proseste havayı bileşenlerine ayırmak,

f) Kirli suyu arıtmak,

g) Proses suyunu üretime hazırlamak

h) Proses suyunu üretimde kullanmak,

i) Fırında yanma kontrolü yapmak,

j) Dram, kolon ve eşanjörlerde kontrol yapmak,

k) Kazan, akış, pompa kontrolü yapmak, l) Isı transferini yapmak,

m) Kompresörlerin çalışmasını kontrol etmek,

n) Çeviricileri kontrol etmek,

o) Sıcaklık, basınç ve akış ölçümü yapmak,

p) Tanklarda seviye ölçümü yapmak,

q) Yüzeydeki petrol ve petrol ürünlerini temizlemek,

r) Bakım sonrası atıkları temizlemek,

s) Ham madde ve ürünlerinin, taşınmasını ve depolanmasını yapmak,

t) Kimyasal maddelerin depolanmasını yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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