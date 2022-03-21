Petrokimya Üretim Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Petrokimya Üretim Elemanı görev tanımı nedir, Petrokimya Üretim Elemanı ne iş yapar, Petrokimya Üretim Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Petrokimya Üretim Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Petrokimya Üretim Elemanı Tanımı;

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Petrokimya Üretim Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Petrokimya Üretim Elemanı Maaşları

Petrokimya Üretim Elemanı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Petrokimya Üretim Elemanı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Petrokimya Üretim Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3134.12

Meslek Adı :

Petrokimya Üretim Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kimyasal Ve Fotoğrafik Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Petrol Ve Doğal Gaz Rafine Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Laboratuar temel işlemlerini yapma, üniteden numune alma, analiz sonuçlarını değerlendirme, fiziksel kontrol yapma, etilenden, propilenden c4 karışımından, benzenden, toluenden, ksilenden ve metandan üretilen maddeleri inceleme, proseste havayı bileşenlerine ayırma, kirli suyu arıtma, proses suyunu üretime hazırlama, proses suyunu üretimde kullanma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Petrokimya Üretim Elemanı, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Proseste havayı bileşenlerine ayırmak,

b) Kirli suyu arıtmak,

c) Proses suyunu üretime hazırlamak,

d) Proses suyunu üretimde kullanmak,

e) Etilenden üretilen maddeleri incelemek,

f) Propilenden üretilen maddeleri incelemek,

g) C4 Karışımından üretilen maddeleri incelemek,

h) Benzenden üretilen maddeleri incelemek,

i) Toluenden üretilen maddeleri incelemek

j) Ksilenden üretilen maddeleri incelemek,

k) Metandan üretilen maddeleri incelemek,

l) Üniteden numune almak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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