Petrol fiyatları ABD stoklarındaki artış etkisiyle düştü

Petrol fiyatarı ABD Perol Enstitüsü'nün (API) ülkenin ham petrol stoklarının 3 Haziran haftasında 4.9 milyon varil arttığına işaret eden verilerin etkisiyle sert düştü.

Diğer yandan, yatırımcıların ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı Enerji Bilgi Yönetimi (EIA) 2019 yılı için petrol talebinde günlük 160 bin ila 1.22 milyon varil arasında bir düşüş öngörmesini sindirmeleri fiyatlardaki düüşte etkili oldu.

Gelişiemler etkisiyle, Ağustos ayı teslimtları için ABD hafif petrolü yüzde 1.76 düşüşle varil başına 52.33 dolara, Brent petrol fiyatları yüzde 1.72 düşüşle vail aşına 61.23 dolardan işlem görüyor.

DHA