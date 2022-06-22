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Petrol fiyatları düşüyor! Brent petrolün varil fiyatları güne düşüşle başladı!

Brent petrolün varil fiyatları her geçen gün değişiklik gösteriyor. Vatandaşlar güncel petrol fiyatlarını merak ediyor. Açıklanan son verilere göre, brent petrolün litresi uluslararası piyasalarda haftanın üçüncü gününde 109,33 dolardan işlem görüyor.

Petrol fiyatları düşüyor! Brent petrolün varil fiyatları güne düşüşle başladı!

Dün 116,25 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 114,65 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.50 itibarıyla kapanışa göre yüzde 4,64 düşüşle 109,33 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 104 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları düşüyor! Brent petrolün varil fiyatları güne düşüşle başladı!

ARTAN RESESYON ENDİŞELERİ ETKİLİ OLDU

Fiyatlardaki düşüşte, ABD Başkanı Joe Biden'ın ülkedeki akaryakıt fiyatlarının düşürülmesi için harekete geçeceğine ilişkin haber akışı ve artan resesyon endişeleri etkili oldu. ABD Başkanı Biden pazartesi günü, ülkede artan benzin fiyatlarıyla mücadelede federal benzin vergisi için geçici muafiyet ilan edebileceklerini, bu hafta sonuna kadar bu konuda bir karara varılacağını açıkladı.

Petrol fiyatları düşüyor! Brent petrolün varil fiyatları güne düşüşle başladı!

BİDEN, PETROL ÜRETİMİNİN ARTIRILMASINA YÖNELİK KONUŞMUŞTU

Biden, geçen haftalarda yaptığı bir açıklamada da petrol şirketlerinin arz sıkıntısından yararlanarak karlarını artırdığını söylemişti. Büyük petrol üreticilerinden ExxonMobil, Chevron, BP ve Shell'in de aralarında bulunduğu şirketlere bir mektup yazan Biden, artan benzin fiyatlarına karşı petrol şirketlerine üretimi artırmaya yönelik ifadeler kullanmıştı.

Petrol fiyatları düşüyor! Brent petrolün varil fiyatları güne düşüşle başladı!

Chevron Üst Yöneticisi Mike Wirth ise dün Biden'a yönelik kaleme aldığı mektubunda eleştirileri reddederek petrol fiyatlarını aşağı çekmek ve arzı artırmak için yaklaşım değişikliği gerektiğini belirtti.

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