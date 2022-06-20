Petrol fiyatları yükselişte! Brent petrolün varil fiyatları arttı!

Cuma günü 121,25 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 113,12 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.41 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,56 artışla 113,75 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 108,62 dolardan alıcı buldu.

RESESYON ENDİŞELERİ ARTTI

ABD Merkez Bankasının çarşamba günü 28 yılın ardından ilk defa 75 baz puanlık faiz artışı kararının ardından İngiltere Merkez Bankası ve İsviçre Merkez Bankasının da faiz artırımları piyasalarda resesyon endişelerini artırırken, küresel petrol talebinin düşeceği beklentileri de güçlenerek fiyatları aşağı yönlü baskıladı.

113,12 DOLAR KADAR GERİLEDİ

Geçen hafta 121,94 dolardan açılan Brent petrolün varil fiyatı piyasalarda ekonomik büyümenin yavaşlayacağı ve petrol talebinin azalacağı endişelerinin güçlenmesiyle 113,12 dolara kadar geriledi.

Öte yandan, küresel petrol arzına ilişkin endişeler fiyatlarda yukarı yönlü hareketlenmeleri destekliyor. Brent petrolde teknik olarak 114,36 ile 115,48 dolar aralığının direnç, 113,24 ile 112,12 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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