Petrol fiyatlarına bir darbe de ABD ve İngiltere'den! Rusya'ya yaptırım kararı fiyatlara yansıyacak!

ABD Başkanı Joe Biden, bugün Beyaz Saray'da yaptığı konuşma ile Ukrayna'ya saldıran Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar üzerinde durmuştu. Rusya'nın en önemli kozlarından olan petrole değinen Biden, "Rus petrolü, gazı ve enerjisinin ithalatını yasaklıyoruz. Rus petrolü artık ABD limanlarında kabul edilmeyecek." dedi. Biden'ın bu açıklamalarına benzer bir karar İngiltere'den de geldi.

TÜRKİYE'DE FİYATLAR REKOR KIRIYOR

ABD ve İngiltere'nin bu kararları piyasayı doğrudan etkiledi. Konuyla değerlendiren uzman isimler alınan bu kararların ardından brent petrol fiyatlarının 200 doları aşabileceğini ifade etti. Halihazırda Türkiye'de iyiden iyiye artmış olan petrol fiyatları alınan bu kararların üzerine yeniden artış gösterecek ve ciddi bir rakama ulaşacak.

TÜM DÜNYA ETKİLENECEK

Günde yaklaşık 7 milyon varil ile dünyanın en büyük ham petrol ihracatçısı konumunda bulunan Rusya'ya iki dev ülkeden uygulanması planlanan bu ambargo kararı sonrasında petrol fiyatlarının daha artış göstermesi kaçınılmaz gibi duruyor. Küresel arzın yüzde 7'sini elinde bulunduran Rusya'ya uygulanacak bu yasak sadece ambargo koyan ülkeleri etkilemeyecek.

'200 DOLARI GEÇEBİLİR' İDDİASI

Bazı enerji uzmanları ham petrol varil fiyatının 160'ları geçebileceği ve hatta 200 dolar seviyelerine çıkabileceği uyarısında bulunuyor. Bu fiyat ABD'de petrol galon fiyatının 5 doları geçmesi anlamına geliyor. Petrol fiyatlarının en son 2014 yılında 100 doların üzerine çıkmış ve artan fiyatlar sonrası Pazartesi günü ulaşılan seviyeler Temmuz 2008'de çıkılan 147 dolarlık aşan zirveye oldukça yaklaşmıştı.