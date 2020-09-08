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Petrol fiyatlarında düşüş sürüyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsün getirdiği pandemi sürecinde artan pozitif vakalar, petrol fiyatlarındaki düşüşü tetikliyor.

Petrol fiyatlarında düşüş sürüyor

Yatırımcıların, Covid-19 pandemisinde artan vakalara nedeniyle artan endişelerinin etkisiyle petrol fiyatlarındaki düşüş derinleşiyor. Varil başına 40 doların altına inen ABD Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı 37 doları gördü. Kademeli olarak 46 dolardan aşağıya inişi süren Brent petrolün varil fiyatı da 41 dolar düzeyine indi.

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, "virüsün hala hızla" dolaşmayı sürdürmesi nedeniyle, ülke genelinde artan Covid-19 vakalarının "endişe verici" boyutlara ulaştığı uyarısı yaptı.

BİRLEŞİK KRALLIKTAN SINIRLAMALARIN ARTACAĞI UYARISI

Bireşik Krallık hükümetide, koronavirüs vakalarındaki son artışlar nedeniyle yeni sınırlamaları içeren önlemleri sıkılaştırmaya hazır olduğunu duyurdu.

Euro bölgesi ekonomisi de, Covid-19 önlemlerine bağlı sınırlamaların etkisiye yılın ikinci çeyreğinde, önceki çeyreğe göre yüzde 11.8 daraldı.

Gelişmelerle Kasım vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2.31 düşüşle 41.04 dolara, Ekim vadeli Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 2.87 düşüşle 37.96 dolara geriledi.

Berna Akkaya
Editör


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