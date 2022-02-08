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  3. Petrol fiyatlarındaki artış araç sahiplerini vurdu! Motorinin ardından benzin fiyatlarına 72 kuruş zam bekleniyor

Petrol fiyatlarındaki artış araç sahiplerini vurdu! Motorinin ardından benzin fiyatlarına 72 kuruş zam bekleniyor

Brent petrol fiyatlarının 92 dolara kadar yükselmesinin ardından benzinin litre fiyatın 72 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

Brent petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş sonrası Türkiye'de de akaryakıt fiyatlarında zam gelmesi bekleniyor. Dün motorinin litre fiyatına gelen 80 kuruşluk zammın ardından bu kez benzin fiyatlarına zam gelmesi bekleniyor. Sözcü'nün sektör kaynaklarından edindiği bilgilere göre benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 72 kuruş zam beklemesinin beklendiği ifade edildi. 

Petrol fiyatlarındaki artış araç sahiplerini vurdu! Motorinin ardından benzin fiyatlarına 72 kuruş zam bekleniyor

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞ VAR

Akaryakıt fiyatlarında yaşanan artışa neden olan en önemli faktör, son günlerde brent petrol fiyatının 60 dolar seviyelerinden 92 dolara çıkması oldu. 

Dün 94 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 92,69 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.23 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,03 artışla 92,72 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 91,42 dolardan alıcı buldu.

Ayrıca Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'nun geçen hafta Asyalı petrol tüketicileri için ham petrolün fiyatını şubat ve mart aylarında yükselttiğini duyurması da fiyatları destekliyor. 

Petrol fiyatlarındaki artış araç sahiplerini vurdu! Motorinin ardından benzin fiyatlarına 72 kuruş zam bekleniyor

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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