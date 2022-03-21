Petrol-Gaz Üretim Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Petrol-Gaz Üretim Operatörü görev tanımı nedir, Petrol-Gaz Üretim Operatörü ne iş yapar, Petrol-Gaz Üretim Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Petrol-Gaz Üretim Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Petrol-Gaz Üretim Operatörü Tanımı;

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Petrol-Gaz Üretim Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Petrol-Gaz Üretim Operatörü Maaşları

Petrol-Gaz Üretim Operatörü maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Petrol-Gaz Üretim Operatörü maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Petrol-Gaz Üretim Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3134.07

Meslek Adı :

Petrol-Gaz Üretim Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

İşlem Kontrol Teknikerleri

Meslek Birim Grubu :

Petrol Ve Doğal Gaz Rafine Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Petrol - Gaz Üretim Operatörü, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, kuyulardan üretilen petrolü / gazı ayrıştırma, depolama, pompalama, operasyon değerlerini izleme ve boru hattı ekipmanlarının bakım ve kontrol işlemlerini yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Petrol - Gaz Üretim Operatörü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Çok fazlı seperatörün otomatik vana diyaframını ve mai kaçağını, mai hatlarını ve atık gaz bacası tabancasını kontrol etmek,

b) Brülörü, vanaları, yardımcı pompaları, akış kaydedicinin diyaframını, enstrümanları ve petrol seviyesini kontrol etmek, c) Basit arıza ve eksiklikleri gidermek,

d) Hareketli mekanizmaları yağlamak ve gresörlüklere yağ basmak, filtreleri temizlemek / değiştirmek,

e) Pompa emme - basma sistemini, pompa salmastralarını ve pompaj pompalarının yağlarını değiştirmek,

f) Deşalter ve buhar sistemlerinin, basınç tankı ve kulelerin bakımını yapmak,

g) Üretilen petrol / gazı ayrıştırmak için manifolttan gelen akışkana kimyasal madde katmak ve ısıtmak,

h) Çok fazlı seperatörün sıcaklık derecesini, basıncını ve petrol - su kontağını ayarlamak,

i) Taşırma tanklarında petrol - su kontağını, seleksol - gaz akış miktarını ve glikol akış miktarını ayarlamak ve seperatördeki dip çökeltiyi tahliye etmek,

j) Üretim maddelerini depolamak için tanka almak, depolama / test tankına gelen petrol miktarını ölçmek ve tankı ısıtmak, tanktan su tahliyesi yapmak ve su oranı analizi yapmak,

k) Operasyon değerlerini periyodik olarak izlemek için seperatörün sıcaklık değerlerini, giriş - çıkış basıç değerlerini kayıt etmek

, l) Atık su - petrol hattındaki akış hızı miktarı değerlerini ve atık su manifoltunun basıncını kayıt etmek,

m) Sisteme verilen kimyasal madde miktarlarını, soğutucu giriş - çıkış sıcaklık derecelerini, pompaj pompalarının ve gaz komprasörlerinin giriş - çıkış basıç değerlerini ve buhar kazanlarının basınç - sıcaklık değerlerini kayıt etmek,

n) Ayrıştırılmış petrol / suyu pompa emiş kompresörüne vermek ve pompaların / gaz kompresörlerinin vanalarını devreye sokmak,

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