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Petrol ne demek, TDK'ya göre Petrol kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Petrol kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Petrol ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Petrol nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Petrol kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Petrol ne demek, TDK'ya göre Petrol kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Petrol ne demek? Petrol TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi petrol kelimesi. Peki petrol ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre petrol nedir, petrol kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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PETROL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Petrol kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Petrol kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre petrol kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yoğunluğu 0,8-0,95 arasında olabilen, hidrokarbürlerden oluşmuş, kendisine özgü kokusu olan, koyu renkli, arıtılmamış, doğal yanıcı mineral yağ, yer yağı

PETROL CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Kamyonlar yarı benzin, yarı petrolle çalışmaya uğraşıyor.

PETROL KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- petrol lambası, petrol mavisi

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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