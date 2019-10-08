Petrol Ofisi, Enerji Zirvesi’nde yerini aldı

10'uncu Türkiye Enerji Zirvesi, yine sektörün buluşma noktası oldu. İki gün süreyle sektörün kalbinin attığı zirvede, enerji her yönü ile masaya yatırıldı. Sektörün önde gelenlerinden Petrol Ofisi de zirvede yer aldı.

Türkiye'de elektrik, doğal gaz, akaryakıt ve LPG piyasalarını tek çatı altında toplayan Türkiye Enerji Zirvesi'nin 10'uncusu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) desteği ile gerçekleşti. Türkiye akaryakıt ile madeni yağlar ve kimyasallar pazarlarının geleneksel lideri Petrol Ofisi'nin de desteği ve katılımıyla yer aldığı zirve, 7-8 Ekim tarihleri arasında Antalya'da düzenlendi. Katılım çeşitliliği ve gördüğü yoğun ilgi ile enerji piyasasının "En Büyük Aile Buluşması" olarak adlandırılan zirve, bin 500'ü aşkın ulusal ve uluslararası katılımcıyı Türkiye ve bölge ülkelerinin kamu yetkilileri ile buluşturdu. Enerji sektörünün tüm yönleri ile ele alındığı Türkiye Enerji Zirvesi, yeni işbirliği olanaklarına da ev sahipliği yaptı.

Gerçek anlamda bir sektör buluşması

Türkiye Enerji Zirvesi'nin 10'uncusu da, bundan öncekilerde olduğu gibi gerek kapsam, gerek katılım ve gerekse içerik olarak gerçek anlamda bir sektör buluşmasına dönüştü. Zirve, Türkiye'nin demografik yapısı ve büyüme potansiyelinden kaynaklanan enerji kullanımı ve gelecek ihtiyacı doğrultusunda çalışmalar yürüten, başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olmak üzere ilgili tüm kamu kuruluşları, STK'lar ve özel sektör temsilcilerini bir araya getirdi. Enerjinin verimli kullanılması, kaynaklarının çeşitlendirilmesi, arz güvenliğinin sağlanması, gibi Türkiye'nin geleceği için çok önemli tüm konular, 10'uncu Türkiye Enerji Zirvesi'nde tüm yönleri ile ele alındı. Enerjinin ana segmentlerini tüm yönleri ile ela alan, kamu, özel sektör ve STK temsilcilerini aynı çatı, aynı amaç altında toplayan zirve, ulusal ve uluslararası katılımcıları ile yeni işbirliği olanakları da sundu. Türkiye'nin geleceğine katkı sağlayan Petrol Ofisi, aynı doğrultuda değer oluşturan 10'uncu Türkiye Enerji Zirvesi gibi doğru organizasyonları desteklemeye devam ediyor.

Enerji sektörü tüm yönleri ile ele alındı

10. Türkiye Enerji Zirvesi'nin ilk gününde "Yabancı Yatırımcıların Gözünden Türkiye Enerji Piyasası" başlığıyla düzenlenen oturumda, Petrol Ofisi Direktörleri'nden Mehmet Abbasoğlu da konuşmacılar arasında yer aldı. Abbasoğlu oturumda yaptığı sunumla, "Türkiye ekonomisine yabancı yatırımcı gözünden bakış", "Türkiye enerji sektöründeki yatırımlar ve yatırımcılar" ve "Türkiye enerji sektöründe yatırım nedenleri" gibi çeşitli başlıklarda açıklamalarda bulundu.

Alanlarında öne çıkmış 80'e yakın ulusal ve uluslararası konuşmacının yer aldığı zirvede, "Ticaret savaşları ve jeopolitik gelişmelerin emtia piyasalarına etkileri", "Geleceğin elektrik piyasasını inşa etmek: 2030 hedef piyasa dizaynı", "Doğal gaz 2.0: yeni bir pazar inşası", "Yenilenebilir Enerjide 2020 Sonrası", "Yeni Piyasa Kurgusu: YEKA-Mini YEKA-YEKDEM 2.0 ve lisanssız Enerji yatırım finansmanı", "Akaryakıt ve LPG piyasalarında regülasyonlar ve serbest piyasa", "IMO 2020 enerji ve ulaştırma sektörlerine etkileri", "Doğu Akdeniz gazının ticarileştirilmesi", "Doğu Akdeniz enerji jeopolitiği", Küresel trendler ışığında Türkiye için LNG'de gelecek stratejileri", "Türkiye & LNG Bunkering", "Arama ve üretim sektöründe yabancı yatırım stratejileri" ve "Enerjide depolama-dijitalleşme ve şebeke entegrasyonu" gibi başlıkların da yer aldığı 20 farklı oturum ile enerji sektörü her açıdan masaya yatırıldı.

Kaynak: İHA