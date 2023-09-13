Petrol Ofisi’nden madeni yağ yatırımı

Petrol Ofisi Grubu Kocaeli'deki madeni yağ fabrikasının yıllık üretim kapasitesini iki katına çıkarıyor. Yeni yatırımla birlikte Türkiye'nin madeni yağ tüketiminin yarısını sağlayacak lojistik merkezinin açılışı, devlet erkanı ve yerel yönetimin de katılımı ile gerçekleştirildi.

Türkiye madeni yağ pazarının önde gelen firmalarından Petrol Ofisi Grubu'nun Kocaeli'de bulunan madeni yağ fabrikasının üretim kapasitesini Türkiye'nin madeni yağ tüketiminin yarısını karşılayacak seviyeye çıkaran yeni lojistik merkezinin açılış töreni, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Zeynel Kılınç ve önde gelen diğer kamu yetkililerin de katılımı ile Petrol Ofisi Grubu CEO'su Mehmet Abbasoğlu ve Petrol Ofisi Grubu Madeni Yağlar Direktörü Sezgin Gürsu ev sahipliğinde gerçekleşti. Kurdele kesiminin ardından misafirler yeni lojistik merkezini ve tesis içerisinde bulunan teknoloji merkezi POTEM ile dev T34 motorin tankını gezerek Petrol Ofisi Grubu'nun üst yönetiminden bilgi aldı.

Yeni tesisin yanı sıra inşası ve kurulumu yapılacak dolum hatları revizyonları, ilave tanklar, yeni dolum hatları ile fabrikanın şu andaki 150 bin tonluk yıllık üretim kapasitesi 230 bin tona çıkarılacak. Dünya çapında sayılı tesislerden biri haline gelecek tesisin üretim kapasitesi Türkiye tüketiminin yarısını karşılayacak. Tesis sayesinde 40 milyon tonluk global madeni yağ pazarında 4 kıtada 33 ülkeye yaptığı ihracat ile ülkemize yılda ortalama 50 milyon dolar ihracat geliri kazandıran Petrol Ofisi Grubu, bu yatırım ile ihracat pazarlarına hizmet verecek ilave kapasiteye de sahip olacak.

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2 bin 74 güneş paneli ile çevre dostu tesis

Kapasite artışı ile beraber birim enerji tüketiminde de önemli bir azalma oluşacak. Tesisin elektrik ihtiyacının büyük bir bölümü, son teknoloji güneş enerjisi panellerinden karşılanıyor. Şu an fabrikadaki elektrik üretiminin üçte birini 2 bin 74 adet güneş enerjisi paneli ile karşılayan Petrol Ofisi, ilerleyen safhalarda bu üretimini üçte ikiye çıkarmayı planlıyor.

Madeni yağ fabrikasında üretilen 400'den fazla ürün, elektrikli araçlar dahil tüm taşıtların her türlü talebine cevap veriyor. Tesiste binek araç motor yağları, motosiklet yağları, ağır ticari araç motor yağları, şanzıman ve diferansiyel yağları, deniz yağları, endüstriyel yağlar, gresler ve diğer özel ürünleri kapsayan geniş bir yelpazede madeni yağ üretimi yapılıyor.

Türkiye'nin ve yakın coğrafyanın kapsamlı teknoloji merkezlerinden biri

Tesis içinde yer alan ülkemizin ve yakın coğrafyanın alanındaki kapsamlı teknoloji merkezlerinden Petrol Ofisi Teknoloji Merkezi (POTEM), son teknoloji cihazları ve uzman ekibi ile yılda ortalama 150 bin test gerçekleştiriyor. Uzman Türk mühendisler tarafından uluslararası standartlarda ürün, hizmet ve inovasyonlar geliştirilen merkezde aynı zamanda yurt içi ve yurt dışı akredite test metotları kullanılıyor. POTEM başta kamu kuruluşları olmak üzere aralarında dünya devlerinin de bulunduğu yerli ve yabancı çok sayıda firmaya, Ar-Ge, kalite kontrol ve analiz hizmetleri sunuyor.

T34 Motorin Tankı: Olası bir İstanbul depreminde şehirdeki toplam Petrol Ofisi istasyon satışlarının 4 gününü karşılayacak

Öte yandan Petrol Ofisi Grubu, Türkiye akaryakıt pazarının büyümesine yönelik regülasyonlar çerçevesinde yatırımlarını artırırken ilave kapasite ihtiyacını karşılamak için de tesis içerisinde 42 bin metreküp kapasiteli dev T34 motorin tankını inşa etti. Şirketin güncel kapasitesi böylelikle 263 bin metreküpe ulaştı. Petrol Ofisi Grubu ilerleyen süreçte toplam tank depolama kapasitesini 400 bin metreküpün üstüne çıkaracak. T34 tankı ile birlikte olası bir İstanbul depreminde şehirdeki toplam Petrol Ofisi istasyon satışlarının 4 günü karşılanacak. Tank yatırımı motorin ithalatının azaltılmasında da sektöre öncülük edecek.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Petrol Ofisi Grubu CEO'su Mehmet Abbasoğlu, "Kapasitesini iki katına çıkardığımız bu entegre dev merkez 4 kıtaya ihracat yapan, Türk mühendisliğini dünyaya taşıyan ve ülkemizin enerji bağımsızlığı stratejisinde önemli rol oynayan bir teknoloji üssü konumunda. Toplam elektrik ihtiyacının yüzde 30'unu güneş enerjisiyle elde ettiğimiz bu dev tesis, olası bir İstanbul depreminde şehirdeki istasyon satışlarımızın dört gününü karşılayacak ve motorin ithalatının azalmasında önemli rol oynayacağına inandığımız büyük bir motorin tank parkını içinde barındırıyor. Tamamen dijital bir ekosistem üzerine kurulu merkezimiz yakın coğrafyanın en kapsamlı ve yenilikçi madeni yağ teknoloji üssü POTEM ile uluslararası çalışmalarda referans gösterilen işlere imza atıyor. Petrol Ofisi Grubu olarak ekonomimizin sürdürülebilir büyümesine yönelik yatırımlarımızı Cumhuriyet Yeni Yüzyılında da artırarak sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

Petrol Ofisi Grubu Madeni Yağlar Direktörü Sezgin Gürsu ise açıklamasında şunları söyledi: "Sanayimizin kalbi Kocaeli bölgesinde yer alan tesisimiz dünyanın en büyüklerinden biri. Türkiye'nin ağır sanayi tesislerinin, büyük alt yapı inşaat projelerinin, yerel yönetimlerimizin ve kamu kuruluşlarının, yollardaki nakliyecilerimizin ve tarladaki çiftçimizin her çeşit madeni yağ ve gres ihtiyacını karşılayabilen ürün portföyünü en son teknoloji ile üretiyor ve kullanıma sunuyoruz. Merkezimiz, dijital ortamda yönetilen 8 bin ton ürün depolama kapasitesi ile geleneksel lojistik operasyonlarında forkliftlerin yol açtığı karbon salımını da yüzde 60 oranında düşürecek. Sadece Türkiye'nin değil yakın coğrafyanın en büyük kapalı alanına sahip olarak inşa edilen bu yatırımımız ülkemizin potansiyeline ve büyümesine olan inancımızın göstergesidir. Petrol Ofisi olarak, bu doğrultuda yatırımlarımıza devam edip, ülkemizin yarınlarına katkı sağlamak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Zeynel Kılınç konuşmasında şunları ifade etti: "Ülkemizde 2022 yılına baktığımızda yaklaşık 500 bin tonluk bir iç tüketim olduğunu görüyoruz. Bunun yanında ihracatın ve yurt dışına gerçekleştirilen markalı üretim hizmetinin de giderek arttığını gözlemliyoruz. 250 milyon dolarlık toplam ithalatın yüzde 60'dan fazlası Almanya, Fransa ve ABD'den yapılırken, buna karşılık 70 milyon dolarlık toplam ihracat gerçekleşmiştir. Bugün, baz yağlardan başlayarak katkı maddeleri dahil madeni yağ üretimimiz artık yurt içi imkanlar ile yapılabilmektedir. Bu başarıda Petrol Ofisi Grubu gibi hem üretim yapan hem de teknoloji geliştiren şirketlerin büyük pay sahibi olduğunu söylemem gerekiyor. Bugün açılışını yaptığımız bu tesisin yüksek kapasitesi ve ileri üretim teknolojisi ile ithalat-ihracat dengesinde ülkemiz lehine önemli bir katkı sağlayacağını biliyoruz. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi olarak bu tesisimiz gibi katma değeri yüksek, ileri teknoloji üretimlerini her zaman destekledik ve bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz. Yeni yatırımlarda da elimizden gelen desteği vermeyi sürdüreceğiz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)