Petrol Rafineri Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Petrol Rafineri Teknisyeni görev tanımı nedir, Petrol Rafineri Teknisyeni ne iş yapar, Petrol Rafineri Teknisyeni olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Petrol Rafineri Teknisyeni mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Petrol Rafineri Teknisyeni Tanımı;

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Petrol Rafineri Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 Petrol Rafineri Teknisyeni Maaşları

Petrol Rafineri Teknisyeni maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Petrol Rafineri Teknisyeni maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Petrol Rafineri Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3116.27

Meslek Adı :

Petrol Rafineri Teknisyeni

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Kimya Mühendisliği Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Petrol rafinerilerinde; iş organizasyonunu, saha, çalışan ekipman ve sistemin fiziksel kontrolünü yapan, analizler için çözelti hazırlayan, proses kontrolünü yapan, proses için su hazırlayarak ölçüm yapan, numune alarak rafinasyon, destilasyon, seviye ölçümü ve dolum işlemlerini yapan, korozyonu kontrol altına alıp önlemler için çalışmalar yapabilen, işletme atıklarının geri dönüşümünü, depolanmasını yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olan nitelikli kontrolünü gerçekleştiren kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Petrol Rafineri Teknisyeni işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin emniyet, çevre ve kalite ile ilgili önlemleri almak,

b İş organizasyonu yapmak,

c) Saha kontrolü yapmak,

d) Saha temizliği yapmak,

e) Çalışan ekipmanın ve sistemin fiziksel kontrolünü yapmak,

f) Sıcaklık, basınç, akışkanlık ve seviye kontrolü yapmak,

g) Saha güvenliğini sağlamak,

h) Bakıma alınacak ekipmanı hazırlamak,

i) Numune alır, değerlendirilmesi için ilgili birimlere derhal göndermek,

j) Çözelti hazırlamak,

k) Proseste kullanılan hava ve suyu hazırlamak,

l) Petrol ürünlerinde fiziksel kontrolleri yapmak,

m) Çeşitli maddelerin ve işletme atıklarının depolanmasını sağlamak,

n) Mesleki gelişime ilişkin eğitim faaliyetlerine katılmak,

o) Rafineri prosesleri hakkında bilgi sahibi olmak,

p) Yıpranma ve arıza yaratan koşulları önlemek,

q) Ham petrolün destilasyonunu yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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