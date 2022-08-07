Petrol tesisinde korkutan yangın! Ölü ve çok sayıda yaralılar var!

Küba'nın Matanzas kentinde ham petrol depolama tesisinde korkutan bir yangın meydana geldi. Tankere yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında 1 kişinin hayatını kaybettiği, 121 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Ayrıca alevlere müdahale eden 17 itfaiyecinin ise kaybolduğu duyuruldu.

800 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Küba Enerji ve Madenler Bakanlığından yapılan açıklamada, itfaiyecilerin ve diğer görevlilerin yangına müdahalesinin sürdüğü duyuruldu. Yangın bölgesinin yakınında bulunan Dubrocq mahallesindeki 800 kişi ise tahliye edildi.

BİRÇOK ÜLKEDEN YARDIM TEKLİFİ GELDİ

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, Meksika, Venezuela, Rusya, Nikaragua, Arjantin ve Şili'den gelen çok sayıda yardım teklifine teşekkür etti. Ayrıca dün gece saatlerinde Meksika'dan bir uçak destek için Küba'ya geldi. Ayrıca Küba Dışişleri Bakan Yardımcısı Carlos Fernndez de Cossio, ABD hükümetinin petrol tesisindeki yangının söndürülmesi için teknik yardım teklifinde bulunduğunu belirtti.