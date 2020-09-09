Petrol ve altın fiyatları yükselişe geçti

ABD Başkanı Donald Trump'ın üç eyalette petrol çıkarma faaliyetlerini 10 yıl süreyle yasaklanmasını öngören kararı imzalamasının ardından Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı 38 doların üzerine yükseldi. Güvenli liman varlıklardan çıkışların etkisiyle gerileyen altının ons fiyatı gelen alımlarla tırmanışını sürdürdü ve 1,945 doları da aştı. Trump'ın çevre koruma nedeniyle aldığı karar ile Florida, Georgia ve North Carolina eyaletlerinde petrom arama ve çıkarma faaliyetleri yapılamayacak.

Küresel emtia piyasalarında;

- Brent petrol yüzde 1.14 artışla 40.72 dolar,

- Batı Teksas yüzde 1.38 artışla 38.19 dolar,

- altın yüzde 0.75 artışla 1,946.16 dolar,

- gümüş yüzde 0.88 artışla 26.91 dolar,

- bakır yüzde 1.21 düşüşle 6,709.50 dolar,

- platin yüzde 2.27 artışla 923.48 dolar,

- paladyum yüzde 0.11 düşüşle 2,291.76 dolar düzeyindeydi.

İç piyasada ise, gram altın 464 liraya, çeyrek altın 763 liraya, Cumhuriyet altını da 3,035 liraya yükseldi.

Troy Kıymetli Maderler'in analizinde, hisse senetlerindeki satış dalgasının "kıymetli madenleri de sardığına" dikkat çekilerek, şöyle denildi:

"ABD Hisse senedi piyasalarında yaşanan satış dalgası sürerken, altın da bu satış dalgasından nasibini almasına rağmen günü yeşilde kapatmayı başardı.

"Altın, dünkü seansa 1,928 dolar/ons seviyesinden başlarken, dalgalı bir seansı geride bıraktı.

"Dünkü seansta Nasdaq Endeksi yüzde 3 daha kayıp yaşarken, zirveden yüzde 11 kayıp yaşamış oldu.

"Bu yaşanan kayıplarla birlikte piyasalardaki risk iştahı da kaçmaya devam ediyor. Altın, dünkü seansta 1,906 dolar/ons desteğine kadar geri çekilirken son iki haftanın en düşük seviyesini kaydetti.

"Sarı madenin 50 günlük hareketli ortalaması olan 1,910 dolar/ons civarından kapanış yapmaması, pozitif olarak değerlendirilebilir.

"Ancak, bu seviyenin altında bir kapanış yapılmasıyla birlikte altın da hisse senedi piyasalarındaki satışa katılabilir ve sert satışlar yaşayabilir.

"Şimdilik seansı 1,931 dolar/onstan tamamlayan sarı maden, 3.0 dolarlık günlük kazancı hanesine yazmış oldu.

"Gümüş ise dünkü seansta 25.84 dolar/onsa kadar geri çekilerek son bir ayın en düşük seviyesini kaydetmesine karşın gün sonunda kısmen de olsa toparlanmayı başararak seansı tamamladı.

"26.66 dolar/onstan günü tamamlayan beyaz maden, önceki güne kıyasla yüzde 0.7 kaybı hanesine yazmış oldu. Altın gümüş oranında dün 68 seviyesi test edilirken son üç senenin en düşük seviyesi kaydedildi.

"Platinin 900 dolar/ons desteğine ulaşma çabası devam ediyor. Platin, 908 dolar/ons seviyesinden başladığı günü, 903 dolar/onstan tamamladı ve 0.59 dolar/ons kaybı hanesine yazdı.

"Paladyum da dünkü satış dalgasından nasibini alırken, 2,236 dolar/onsla son bir haftanın en düşük seviyesini kaydetti. Seans sonunda 2,286 dolar/onstan dengelendi ve yüzde 0.7 kaybı hanesine yazdı.

"Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda dünkü seansta altın işlemleri dünya fiyatlarının üzerinde 0.5-1.0 dolar/onsla gerçekleşti. Borsa İstanbul'da toplamda 2,478 kg altın, 847 kg gümüş işlemiyle seans tamamlandı."