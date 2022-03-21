Petrol Ve Doğal Gaz Çıkarma Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Petrol Ve Doğal Gaz Çıkarma Teknisyeni görev tanımı nedir, Petrol Ve Doğal Gaz Çıkarma Teknisyeni ne iş yapar, Petrol Ve Doğal Gaz Çıkarma Teknisyeni olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Petrol Ve Doğal Gaz Çıkarma Teknisyeni mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Petrol Ve Doğal Gaz Çıkarma Teknisyeni Tanımı;

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Petrol Ve Doğal Gaz Çıkarma Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 Petrol Ve Doğal Gaz Çıkarma Teknisyeni Maaşları

Petrol Ve Doğal Gaz Çıkarma Teknisyeni maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Petrol Ve Doğal Gaz Çıkarma Teknisyeni maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Petrol Ve Doğal Gaz Çıkarma Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3117.11

Meslek Adı :

Petrol Ve Doğal Gaz Çıkarma Teknisyeni

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Maden Ve Metalürji Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Petrol ve doğal gazın çıkarılması, taşınması ve depolanması ile ilgili teknik işleri yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Petrol Ve Doğal Gaz Çıkarma Teknisyeni; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Petrol ve doğal gaz çıkarılması için işçilere teknik bilgiler vermek,

b) Karşılaşılan katmanlar, ısılar, basınç ve diğer faktörleri belirlemek, araştırma kuyuları açmak için testler yapmak,

c) Gaz veya petrolün akışını kontrol ederek kuyuları üretici duruma getirmeye yardımcı olmak,

d) Çökelti ve suyu ayırarak petrolü işleme tabi tutmak,

e) Depolama tanklarını, taşıma sistemini ayarlar ve bunlarla ilgili kayıtları tutmak,

f) Çıkarma metotlarını geliştirme araştırmalarına yardımcı olmak,

g) Petrol ve doğal gaz rezervlerinin yeri ve genişliğini belirlemek için, jeolojik araştırmalara yardımcı olmaktadır. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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