Petrol ve doğalgaz müjdesi! O ilimizde sondaj başladı, "Müjde veriyorum, bakın müthiş petrol çıkacak"

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından Erzurum'un Tekman ilçesi Taşkesen mevkiinde petrol arama çalışmaları başlatıldı. Konuya ilişkin açıklama yapan Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sekmen, "Müthiş petrol çıkacak" dedi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Tüm dünya Rusya - Ukrayna savaşının getirdiği enerji kriziyle pençeleşirken Erzurum'dan güzel haber geldi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının Tekman ilçesi Taşkesen mevkiinde petrol arama çalışmaları büyük bir titizlikle sürdürdüğü kaydedildi.

Petrol ve doğalgaz müjdesi! O ilimizde sondaj başladı, Müjde veriyorum, bakın müthiş petrol çıkacak

KUYU AÇILDI

Döner (rotary) sondaj teknolojisi ile yaklaşık 60 bin hektarlık arazide derinliği maksimum 2 bin 553 metre olacak şekilde 'Taşkesen-1' arama kuyusunun açıldığı belirtildi. Yapılan çalışmalar sonucu kuyular ile sahadaki rezerv hakkında net veriler elde edilecek.

DOĞALGAZ BULUNURSA KUYU ÜRETİME GEÇİRİLECEK

Arama çalışmalarında petrol veya doğalgaz bulunması durumunda kuyu üretime geçirilecek.

Petrol ve doğalgaz müjdesi! O ilimizde sondaj başladı, Müjde veriyorum, bakın müthiş petrol çıkacak

"PETROL SONDAJI YAPILIYOR"

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İHA'ya yaptığı açıklamada, "Bakın şu anda Tekman'da petrol sondajı yapılıyor. Buradan müjde veriyorum, bakın müthiş petrol çıkacak" dedi.

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