Petrol ve Ürünleri Elleçleme Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Petrol ve Ürünleri Elleçleme Operatörü görev tanımı nedir, Petrol ve Ürünleri Elleçleme Operatörü ne iş yapar, Petrol ve Ürünleri Elleçleme Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Petrol ve Ürünleri Elleçleme Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Petrol ve Ürünleri Elleçleme Operatörü Tanımı;

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Petrol ve Ürünleri Elleçleme Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Petrol ve Ürünleri Elleçleme Operatörü Maaşları

Petrol ve Ürünleri Elleçleme Operatörü maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Petrol ve Ürünleri Elleçleme Operatörü maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Petrol ve Ürünleri Elleçleme Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3134.15

Meslek Adı :

Petrol ve Ürünleri Elleçleme Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kimyasal Ve Fotoğrafik Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Petrol Ve Doğal Gaz Rafine Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Petrol rafinerilerinde bulunan depolama ve nakil hatlarında, iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili önlemleri uygulayarak, kalite gereklilikleri çerçevesinde; iş organizasyonu yapan, tesisinin sorumlu olduğu sahanın kontrolünü yapan, rutin elleçleme operasyonları kapsamında yedek ve acil durum ekipmanının çalışırlık kontrollerini yapan, vana operasyonu yapan, kimyasal yükleme/tahliye yapan, numune alan ve rutin dışı operasyonlar kapsamında kara ve deniz dolum operasyonlarını, petrol ve ürünleri dolum operasyonlarını, atık su arıtım operasyonlarını gerçekleştiren ve meslekî gelişimine ilişkin çalışmaları yürüten kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Petrol ve Ürünleri Elleçleme Operatörü, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği (İSG) ile çevre koruma önlemlerini uygulamak,

b) Kalite gerekliliklerini uygulamak,

c) İş organizasyonu yapmak,

d) Tesiste sorumlu olduğu sahanın kontrolünü yapmak,

e) Rutin elleçleme operasyonları ile ilgili, yedek veya acil durum ekipmanının çalışırlık kontrolünü yapmak, elleçleme kapsamında vana operasyonu yapmak, elleçleme kapsamında kimyasal yükleme/tahliye yapmak, numune almak,

f) Rutin dışı elleçleme operasyonları ile ilgili, kara dolum, deniz dolum, petrol ve ürünleri operasyonlarını gerçekleştirmek, atık su arıtım operasyonlarını gerçekleştirmek,

g) Meslekî gelişim faaliyetlerini yürütmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir. Güncel

Meslek : EVET

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