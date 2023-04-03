Petros Alekyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petros Alekyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Petros Alekyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Petros Alekyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Petros Alekyan 25 Aralık 2005 tarihinde doğmuştur. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Պետրոս Ալեքյան şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Petros Alekyan Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Pyunik Erewan II futbol takımında oynamaktadır. FC Pyunik Erewan II takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Petros Alekyan'nin FC Pyunik Erewan II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Petros Alekyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Petros Alekyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Pyunik II
Petros Alekyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Petros Alekyan şuan FC Pyunik Erewan II takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.
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