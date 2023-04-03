Petros Kokkakis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petros Kokkakis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Petros Kokkakis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Petros Kokkakis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Petros Kokkakis 12 Şubat 2005 tarihinde doğmuştur. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Πέτρος Κοκκάκης şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Petros Kokkakis Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORTS CONNECTION yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Panathinaikos Athen U19 futbol takımında oynamaktadır. Panathinaikos Athen U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Petros Kokkakis'nin Panathinaikos Athen U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Petros Kokkakis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Petros Kokkakis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında PAO U19
Petros Kokkakis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Petros Kokkakis şuan Panathinaikos Athen U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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