Petros Manukyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petros Manukyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Petros Manukyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Petros Manukyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Petros Manukyan 8 Mayıs 2001 tarihinde Nor Kyank şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Պետրոս Մանուկյան şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Petros Manukyan Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini H.O.L.M. Football Family yapmaktadır. Petros Manukyan, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Urartu Erewan II futbol takımında oynamaktadır. FC Urartu Erewan II takımına 2 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Petros Manukyan'nin FC Urartu Erewan II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Petros Manukyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Petros Manukyan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Petros Manukyan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Petros Manukyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Banants III

1 Temmuz 2019 yılında BKMA Erivan

2 Mart 2022 yılında Urartu II

Petros Manukyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Petros Manukyan şuan FC Urartu Erewan II takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Petros Manukyan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ermenistan U21 takımında 5 numaralı formasıyla 26 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Ermenistan U19 takımında 5 numaralı formasıyla 21 Ağustos 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Ermenistan U18 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Ermenistan U17 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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