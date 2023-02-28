Petru Neagu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petru Neagu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Petru Neagu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Petru Neagu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Petru Neagu 13 Ağustos 1999 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Moldova,Romanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Petru Neagu Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Petru Neagu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Bălți futbol takımında oynamaktadır. FC Bălți takımına 29 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Petru Neagu'nin FC Bălți ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Petru Neagu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/petruneagu11/

Petru Neagu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Petru Neagu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Petru Neagu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Petru Neagu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2017 yılında Z. Chisinau U19

18 Temmuz 2018 yılında Zimbru Chisinau

29 Mart 2022 yılında FC Bălți

Petru Neagu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Petru Neagu şuan FC Bălți takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Petru Neagu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Academia Zimbru Chișinău

Moldova U21 takımında 20 numaralı formasıyla 26 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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