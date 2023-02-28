Petru Ojog kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petru Ojog Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Petru Ojog adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Petru Ojog Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Petru Ojog 17 Temmuz 1990 tarihinde Chișinău şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Moldova,Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Ожог Петру şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Petru Ojog Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Petru Ojog, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Sfîntul Gheorghe Suruceni futbol takımında oynamaktadır. FC Sfîntul Gheorghe Suruceni takımına 22 Mart 2018 tarihinde katılmıştır. Petru Ojog'nin FC Sfîntul Gheorghe Suruceni ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Petru Ojog Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/petruojog/

Petru Ojog Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Petru Ojog isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Petru Ojog Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Petru Ojog futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Ac. Chisinau

1 Ocak 2013 yılında Iskra-Stali

1 Temmuz 2013 yılında FC Costuleni

1 Ocak 2015 yılında Spartak Varna

1 Temmuz 2016 yılında Ac. Chisinau

1 Temmuz 2017 yılında Spicul

22 Mart 2018 yılında Sfintul Gheor.

Petru Ojog Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Petru Ojog şuan FC Sfîntul Gheorghe Suruceni takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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