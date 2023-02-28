Petru Racu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petru Racu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Petru Racu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Petru Racu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Petru Racu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petru Racu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Petru Racu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petru Racu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Petru Racu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Petru Racu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Petru Racu 17 Temmuz 1987 tarihinde Chişinău şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Moldova,İsveç uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Petru Racu Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Edharry Consulting yapmaktadır. Petru Racu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Milsami Orhei futbol takımında oynamaktadır. FC Milsami Orhei takımına 7 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Petru Racu'nin FC Milsami Orhei ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Petru Racu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/petru.racu/

Petru Racu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Petru Racu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Petru Racu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Petru Racu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Norrköping

1 Ağustos 2008 yılında MYPA

1 Aralık 2008 yılında Norrköping

1 Ocak 2012 yılında FC Hjörring

1 Haziran 2012 yılında FC Veris

1 Ocak 2015 yılında Milsami

1 Temmuz 2017 yılında FC Sheriff

15 Şubat 2019 yılında Neftçi Baku

1 Temmuz 2019 yılında Petrolul

16 Ocak 2020 yılında FC Petrocub

7 Temmuz 2021 yılında Milsami

Petru Racu kimdir

Petru Racu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Petru Racu şuan FC Milsami Orhei takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Academia Zimbru Chișinău

Petru Racu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Moldova takımında 14 numaralı formasıyla 11 Ağustos 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 50 maçta 0 gol atmıştır.

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Petru Racu nereli

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