Petrus Boumal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petrus Boumal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Petrus Boumal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Petrus Boumal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Petrus Boumal 20 Nisan 1993 tarihinde Yaoundé şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Kamerun,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Petrus Boumal Mayega şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Petrus Boumal Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini B&P Ltd yapmaktadır. Petrus Boumal, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Újpest FC futbol takımında oynamaktadır. Újpest FC takımına 14 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Petrus Boumal'nin Újpest FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Petrus Boumal Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/petrus_bm/

Petrus Boumal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Petrus Boumal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Petrus Boumal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Petrus Boumal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında FC Sochaux B

1 Temmuz 2012 yılında FC Sochaux

2 Temmuz 2014 yılında Litex Lovech

8 Eylül 2016 yılında CSKA-Sofia

18 Ağustos 2017 yılında Ural

1 Eylül 2020 yılında BB Erzurumspor

6 Eylül 2021 yılında Nizhny Novgorod

14 Şubat 2022 yılında Újpest FC

Petrus Boumal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Petrus Boumal şuan Újpest FC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Petrus Boumal Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

PSG (-2006), FC Sochaux (2006-2012)

Kamerun takımında 21 numaralı formasıyla 11 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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