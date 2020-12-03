Petshopta hayvan vahşeti! Ses telleri sökülmüş olarak bulundular

Sosyal medyada yayılan bir Petshopta çekilen bu görüntüler vatandaşlar arasında infial yarattı. Görüntülerde haftalarca kafeslerde satılmak için bekletilen köpekler ve kediler aç ve susuz olarak bulundu. Ses çıkarmasınlar diye ses telleri alınan hayvanların o anlar kameralara saniye saniye böyle kaydedildi.