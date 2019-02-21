PTT'nin sevimli karakteri pette Balıkesir'e geliyor. Pette ve arkadaşlarının renkli maceralarını anlatan "Pette Yollarda" adlı gösteri küçük izleyicilere eğlenceli anlar yaşatıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının desteğiyle PTT tarafından hayata geçirilen Pette Çocuk Tiyatrosu, Türkiye'nin dört bir yanında küçük izleyicilerle buluşuyor. PTT'nin sevimli karakteri Pette ve arkadaşlarının renkli maceralarını anlatan "Pette Yollarda" adlı gösteri, çocuklara eğlenceli anlar yaşatıyor. Pette Çocuk Tiyatrosu, geleceğimizin teminatı yeni nesillerin tiyatro ile buluşmasını sağlamak maksadıyla ülkemizi dolaşıyor. PTT'nin kurumsal kimliğini yansıtan Pette karakteri ve arkadaşları, TRT ekranlarından tanınan Kerem Eser ile birlikte "Pette Yollarda" adlı sahne gösterisini sunuyor. Pette ve arkadaşlarının renkli maceralarını müzikler, şarkılar, danslar ve illüzyon gösterileri eşliğinde sahneye taşıyan "Pette Yollarda", Şirketimizin posta, kargo, bankacılık, teknoloji gibi alanlardaki hizmetlerini neşeli bir dille çocuklara tanıtıyor.

Türkiye'nin dört bir yanına ulaşan Pette Çocuk Tiyatrosu, 22/02/2019 tarihinde Balıkesir 10 Burda AVM'de küçük izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Pette ve arkadaşları, Balıkesir 10 Burda AVM adresinde 18:00; 18:35; 20:00; 20:35 saatlerinde çocukları bekliyor.

Kaynak: İHA