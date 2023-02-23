Petteri Forsell kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petteri Forsell Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Petteri Forsell adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Petteri Forsell Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Petteri Forsell 16 Ekim 1990 tarihinde Kokkola şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.Gerçek adı da Jani Petteri Forsell şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Petteri Forsell Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Petteri Forsell, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Inter Turku futbol takımında oynamaktadır. FC Inter Turku takımına 11 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Petteri Forsell'nin FC Inter Turku ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Petteri Forsell Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Petteri Forsell isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Petteri Forsell Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Petteri Forsell futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Kokkolan PV

1 Ocak 2009 yılında VPS

1 Ağustos 2009 yılında Virkiä

1 Aralık 2009 yılında VPS

1 Ocak 2010 yılında IFK Mariehamn

8 Ağustos 2012 yılında Bursaspor

11 Mart 2013 yılında IFK Mariehamn

14 Ağustos 2013 yılında Bursaspor

22 Ağustos 2013 yılında Kulüpsüz

31 Ocak 2014 yılında IFK Mariehamn

9 Şubat 2016 yılında Miedz Legnica

10 Ağustos 2017 yılında Örebro SK

12 Ocak 2018 yılında Miedz Legnica

5 Ağustos 2019 yılında HJK Helsinki

31 Aralık 2019 yılında Miedz Legnica

14 Şubat 2020 yılında Korona Kielce

10 Ağustos 2020 yılında Stal Mielec

11 Ağustos 2021 yılında FC Inter

Petteri Forsell Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Petteri Forsell şuan FC Inter Turku takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Petteri Forsell Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kokkolan Pallo-Veikot (-2007)

Finlandiya takımında 20 numaralı formasıyla 6 Şubat 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 1 gol atmıştır.

Finlandiya U21 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

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