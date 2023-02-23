Petteri Pennanen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petteri Pennanen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Petteri Pennanen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Petteri Pennanen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Petteri Pennanen 19 Eylül 1990 tarihinde Kuopio şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Petteri Pennanen Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NOVERA Sports yapmaktadır. Petteri Pennanen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ilves Tampere futbol takımında oynamaktadır. Ilves Tampere takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Petteri Pennanen'nin Ilves Tampere ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Petteri Pennanen Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/petepennanen

Petteri Pennanen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Petteri Pennanen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Petteri Pennanen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Petteri Pennanen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında KuPS

1 Ocak 2009 yılında FC Twente U21

30 Haziran 2009 yılında KuPS

1 Temmuz 2009 yılında FC Twente U21

1 Ocak 2011 yılında TPS

10 Ocak 2014 yılında RoPS

1 Ocak 2015 yılında KuPS

1 Ocak 2017 yılında Miedz Legnica

10 Temmuz 2017 yılında KuPS

16 Ocak 2020 yılında TR-KABO

20 Temmuz 2020 yılında KuPS

1 Ocak 2021 yılında Sacramento FC

1 Ocak 2022 yılında Ilves

Petteri Pennanen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Petteri Pennanen şuan Ilves Tampere takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Petteri Pennanen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kuopion Palloseura

Finlandiya U21 takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

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