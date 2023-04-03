Petterson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petterson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Petterson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Petterson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Petterson 4 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Petterson Novaes Reis şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Petterson Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Petterson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube de Regatas do Flamengo U20 futbol takımında oynamaktadır. Clube de Regatas do Flamengo U20 takımına - tarihinde katılmıştır. Petterson'nin Clube de Regatas do Flamengo U20 ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Petterson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Petterson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Petterson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Petterson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Petterson şuan Clube de Regatas do Flamengo U20 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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