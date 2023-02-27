Petur Bjarnason kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petur Bjarnason Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Petur Bjarnason adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Petur Bjarnason Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Petur Bjarnason 25 Ocak 1997 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Petur Bjarnason Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fylkir Reykjavík futbol takımında oynamaktadır. Fylkir Reykjavík takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Petur Bjarnason'nin Fylkir Reykjavík ile sözleşmesi 16 Ekim 2025 tarihinde bitmektedir.

Petur Bjarnason Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Petur Bjarnason isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Petur Bjarnason Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Petur Bjarnason futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Şubat 2023 yılında Fylkir

Petur Bjarnason Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Petur Bjarnason şuan Fylkir Reykjavík takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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