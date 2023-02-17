Petur Knudsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petur Knudsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Petur Knudsen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Petur Knudsen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Petur Knudsen 21 Nisan 1998 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Faroe Adaları uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Petur Knudsen Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FSM yapmaktadır. Petur Knudsen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lyngby BK futbol takımında oynamaktadır. Lyngby BK takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Petur Knudsen'nin Lyngby BK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Petur Knudsen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Petur Knudsen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Petur Knudsen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Petur Knudsen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında NSÍ Runavík

1 Temmuz 2021 yılında Lyngby BK

Petur Knudsen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Petur Knudsen şuan Lyngby BK takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Petur Knudsen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Faroe Adaları takımında 18 numaralı formasıyla 28 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Faroe Adaları U21 takımında 9 numaralı formasıyla 2 Haziran 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 3 gol atmıştır.

Faroe Adaları U17 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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