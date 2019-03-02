Peugeot'dan müşterilerine uygun kredi imkanı

İSTANBUL (AA) - Peugeot, sürüş, tasarım ve geleceğin teknolojisine sahip modellerini, 36 bin TL için sıfır faiz veya 75 bin TL’ye kadar yüzde 0,85 faizli kredi kampanyası ile müşterilerine sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Peugeot, sürüş, tasarım ve geleceğin teknolojisine sahip modellerinde, 36 bin TL için sıfır faiz veya 75 bin TL’ye kadar yüzde 0,85 faizli kredi imkanı sunan yeni bir kampanya başlattı.

Uluslararası 62 ödüle sahip, şık ve farklı tasarımıyla üst düzey teknoloji ve sürüş keyfi sunan Peugeot SUV 3008, ÖTV indirimine ek 75 bin TL için 12 ay yüzde 0,85 faizli kredi kampanyası ile Peugeot Yetkili Satıcılarında tutkunlarını bekliyor.

Performansı ve dış tasarımı ile dikkati çeken Peugeot SUV 5008, 75 bin TL için 12 ay yüzde 0,85 faizli kredi kampanyası ile satışa sunuluyor.

Güçlü SUV görünümü ile sağlamlığı ve ileri teknolojiyi bir araya getiren Peugeot SUV 2008, ÖTV indirimine ek 36 bin TL için 12 ay yüzde 0,85 faizli kredi kampanyası ile alıcısını bekliyor.

Ödüllü PureTech Turbo motorlu Peugeot 208, kampanya kapsamında ÖTV indirimine ek 36 bin TL için 12 ay yüzde 0,85 faizli kredi ile satılıyor. İleri Sürüş Destek Sistemleri ve Peugeot i-Cockpit ile benzersiz sürüş keyfi sunan Peugeot 308 modelinde ise, ÖTV indirimine ek 36 bin TL için 12 ay yüzde 0,85 faizli kredi imkanı bulunuyor.

Şık ve modern tasarımı ile Peugeot 301, ÖTV indirimine ek 24 bin TL için 15 ay sıfır faizli kredi kampanyası ile müşterileri bekliyor. Modelin Active 1.2 Puretech 82 HP versiyonu 8 bin TL hurda indirimi ile 73 bin TL fırsat fiyatı ile satışa sunuluyor.

Hafif Ticari ürün gamının başarılı modeli olan Partner Tepee, ÖTV indirimine ek 36 bin TL için 12 ay sıfır faizli kredi kampanyası ile dikkati çekiyor. Peugeot, diğer Hafif Ticari Araç modellerini, vergi indirimine ek 60 bin TL'ye kadar 12 ay yüzde 0,85 faizli kredi ile kampanyaya dahil ediyor.

Kaynak: AA